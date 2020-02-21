AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret - Son Dakika

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a iadei ziyarette bulundu.

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a iadei ziyarette bulundu.

Uçar'ı makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uçar da kültür ve tarih şehri Erzurum'da belediye başkanlığı görevine geldikten sonra yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Uçar, göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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