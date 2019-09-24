Son Dakika Haberleri: AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a ziyaret
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AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a ziyaret

1 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a ziyaret, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Başkan Orhan, bir süre önce AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bekar ile bir süre sohbet eden Orhan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek AA'nın başarılı haberlerini takip ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Orhan'ı bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Bekar, Orhan'a tablo hediye etti.

Muhammed Cevdet Orhan, Tuncay Bekar, Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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