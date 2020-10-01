AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan Iğdır protokolüne ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'yi ziyaret etti.

Tuncay Bekar, Valilik ziyaretinde yaklaşık bir asır önce kurulan AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları ile 100. yıl vizyonu hakkında Vali Sarıibrahim'e bilgi verdi.

Vali Sarıibrahim'de AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bekar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'yi de ziyaret ederek bir süre görüştü.