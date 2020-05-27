AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2020 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 5, en yüksek yüzde 0,9 oldu.

Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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