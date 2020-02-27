AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 4,2-6,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 0,6 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 0,2 ve en yüksek yüzde 0,9 seviyesinde oluştu.


Öte yandan ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 5,2 olduğu görüldü.


Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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