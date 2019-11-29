Son Dakika Haberleri: AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Son Dakika Ekonomi AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.


AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Ekonomistler yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu.


Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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