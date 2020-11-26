AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

26.11.2020 15:09
AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde 0-1 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Finans, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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