AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın aralık ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın aralık ayı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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