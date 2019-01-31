Son Dakika Haberleri: Aa Finans'ın Ocak Ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" Sonuçlandı

Aa Finans'ın Ocak Ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" Sonuçlandı

37 dakika önce

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor.

Aa Finans'ın Ocak Ayı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor.


AA Finans'ın TÜİK tarafından 4 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,26 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,38 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 19,80 oldu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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