AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın ocak ayı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.


AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 31 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika haberi: Lucca'daki tecavüz skandalında yeni gelişme! Tesadüfe bak... Kameralar arızalı... Dolar 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum Ümraniye'deki üvey anne dehşeti; ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]