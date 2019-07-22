Son Dakika Haberleri: AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

1 saat önce

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.
12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.
Temmuz PPK toplantısında faiz indirimi bekleyen analistlerin tahminleri şöyle:
Faiz İndirimi (Baz Puan) Ekonomist Sayısı
150 1
200 4
250 7
300 5
400 1
500 1
Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:58 Kaynak: AA
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