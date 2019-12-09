Son Dakika Haberleri: AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.


AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan indirim oldu.


Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.


24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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