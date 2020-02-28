AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı - Son Dakika
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AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

14 dakika önce

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın şubat ayı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor.


AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart'ta açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,71 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,40, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.


Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 12,42-13,30 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,76 oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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