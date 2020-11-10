Borsa İstanbul'dan iki rekor - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan iki rekor

10.11.2020 18:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı

Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5,17 ile iletişim oldu.

Dünkü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan iki rekor - Son Dakika Ekonomi


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