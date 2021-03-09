AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.03.2021 12:49
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mart Perşembe günü açıklanacak Ocak 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1 milyar 700 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 24 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18 milyar dolar ile 35 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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