Son Dakika Haberleri: Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

2 saat önce

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmasını bekliyor.

Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı, System.String[]
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmasını bekliyor.


AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Ocak Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 3,1 azalış yönünde oldu.


Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,8 ila yüzde eksi 5 aralığında yer aldı.


Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1 yükseleceği tahmin ediliyor.


Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 1,9 gerilemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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