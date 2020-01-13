AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

6 saat önce

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor.


AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 5,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,2 ila yüzde 8,5 aralığında yer aldı.


Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.


Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,8 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalmıştı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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