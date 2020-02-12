AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2019 yılının aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak Aralık 2019 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,2 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,7 ila yüzde 9,2 aralığında yer aldı.



Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 6,8 artacağı tahmin ediliyor.



Kasımda geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 4,3, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 5,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0,7 yükselmişti.