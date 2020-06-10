AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 25,4 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 23,3 ila yüzde 28 azalış aralığında yer aldı.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi martta yıllık yüzde 1,3 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, martta yıllık yüzde 2, aylık yüzde 7,1 azalış göstermişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak

Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek

Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez

Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi

İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti

Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor

Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu