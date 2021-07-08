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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

08.07.2021 14:17
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı, System.String[]

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Temmuz Salı günü açıklanacak Mayıs 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 7 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 38,2 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 35 ila yüzde 40,50 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38,8 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık yüzde 66 artarken, aylık yüzde 0,9 azalış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 65,2 yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Mayıs, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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