Son Dakika Haberleri: AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı
Son Dakika Güncel AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı

6 saat önce

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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