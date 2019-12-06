Son Dakika › Güncel › AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı
6 saat önce
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:49 Kaynak: AA
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı Riza Durmusi Nice'e kiralandı Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı