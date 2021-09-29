AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü - Son Dakika

Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun, The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında, İnsan ve Doğa kategorisinde "Sualtı yaşamında yeni tehlike Covid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafı ile üçüncülüğe layık görüldü.

Dünyadaki çevre sorunlarına odaklanan bir milyondan fazla üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu olan The Nature Conservancy'nin düzenlediği yarışmada, 158 ülkeden fotoğrafçının gönderdiği 100 binin üzerinde eser değerlendirildi. Coşkun, bu yarışmada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan insan kaynaklı atıklara dikkati çeken fotoğrafıyla üçüncülük elde etti.

Şebnem Coşkun, aynı fotoğrafıyla bu yıl katıldığı POY Asia fotoğraf yarışmasında Doğa ve Çevre kategorisinde birinci, geçen yıl da aynı yarışmanın Bilim ve Doğa Tarihi kategorisinde ikincilik ödülünü kazanmıştı.

The Andrei Stenin Photo Contest yarışmasına da aynı fotoğrafla katılan Coşkun, Benim Gezegenim kategorisinde finalist olmuştu.

AA foto muhabiri Coşkun'un pandemi sürecinde insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veren maske gibi atıkları kadrajına taşıdığı fotoğraf, geçen yıl İstanbul Ortaköy sahilinde çekilmişti.