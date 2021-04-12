AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü - Son Dakika

AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü

12.04.2021 12:31
AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtasında düzenlediği POY Asia'da, "Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ve "Yılın Fotoğrafçısı-Asya" kategorisinde finalist ödülünü kazandı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtasında düzenlediği POY Asia'da, "Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ve "Yılın Fotoğrafçısı-Asya" kategorisinde finalist ödülünü kazandı.

Şebnem Coşkun, "Doğa ve Çevre" kategorisinde İstanbul Boğazı'nda çektiği "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafıyla birinci oldu.

Coşkun, "Yılın Fotoğrafçısı-Asya" kategorisinde "Asylum seekers on move to reach Europe" ve "Turkey's 'Covid-19' story" serilerinden oluşan portfolyosu ile finalist oldu.

Coşkun'a birincilik ödülünü getiren fotoğraf, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olan, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in geçen sene İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için Ortaköy Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışta çekilmişti.

Farkındalık oluşturmak için "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" fotoğrafıyla yarışmaya katıldığını dile getiren Coşkun, her bireyin sorumluluğu ve sorunu olan konuya daha çok dikkati çekmeyi istediğini vurguladı.

Şebnem Coşkun, Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi maskelerin, eldivenlerin ve dezenfektan şişelerinin insan faktörü veya rüzgar nedeniyle denizlere ulaştığını anlatırken, "Dünyadaki plastikler ve çöpler denizlerimiz için büyük bir tehlike oluştururken, bu çöplere yeni eklenen tıbbi atıklar büyük sorunlara ve geri dönüşü olmayan bir çevre kirliliğine işaret ediyor. Dünyanın bir ucunda atılan atık Türkiye sularına, buradan atılan bir atık da dünyanın başka ülkelerine gidebiliyor." dedi.

Yarışmada ödül aldığı "göçmen hikayesi" ve "Kovid-19 hikayesi"nin bu yılın en önemli konuları arasında yer aldığına işaret eden Coşkun, "Edirne'de göçmenleri takip ettim, oradaki insanların sesine aracı olabilmek, mesleki açıdan görevimi yerine getirebilmek benim için büyük mutluluk. Kovid-19 için de durum aynı. Bu süreçte tüm gazeteciler dışarıdaydı ve ülkemizdeki mücadeleyi insanlara ulaştırdılar. Ben de yaşanan her konuyu çalışmaya gayret ettim ve bunun sonucunda bu proje yani Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinin hikayesi ortaya çıktı." diye konuştu.

AA foto muhabirleri POY'a yabancı değil

AA foto muhabirleri, bu yıl aynı yarışmada takım olarak "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü almıştı.

AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban'ın, "Avrupa'ya açık kapı" adlı serisindeki 20 fotoğraf, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'de toplanmasını ve Yunanistan'la kara sınırının olduğu bölgedeki bekleyişlerini gösteriyor.

Öte yandan AA foto muhabirleri, önceki yıllarda da POY ödülü kazanmıştı. 2014'te Mısır'daki foto muhabiri Mosaab Elshamy, 2015'te Peru'daki foto muhabiri Sebastian Castenada ve 2016'da Gazze'deki foto muhabiri Mustafa Hassona ve 2020'de de İstanbul'daki foto muhabiri Elif Öztürk, yarışmada ödül aldı.

Bu yıl da İstanbul'daki foto muhabirleri Şebnem Coşkun ve Onur Çoban, Edirne'deki foto muhabiri Gökhan Balcı ödül kazandı.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen yarışmada, her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

POY Asia, bu yıl ilk kez düzenleniyor.

AA sıcak gelişmelerde fark yaratıyor

Uluslararası alandaki etkinliğini günden güne artıran AA, sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgelere gönderdiği ekiplerle anlık gelişmeleri yerinde izliyor.

ABD, Rusya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Almanya, Filistin, Tunus, Etiyopya, Kolombiya, Pakistan, Bosna Hersek gibi önemli merkezlerde foto muhabiri görevlendiren AA, diğer ülkelerde de serbest foto muhabiri ağı oluşturarak sıcak gelişmelerde fark yaratıyor.

Son dönemdeki atılımları yerli ve yabancı basın tarafından dikkatle izlenen AA, dünyadaki en büyük haber ve görüntü dağıtım ağlarından olan "AFP Image Forum" ve "Getty Images" başta olmak üzere yaptığı iş birliği anlaşmaları sayesinde, "Anadolu Agency" imzasını öncü bir marka olarak dünya basınının belleğine yerleştirdi.

TIME, The Guardian, New York Times, Washington Post, The Telegraph, Paris Match, Newsweek gibi önde gelen basın kuruluşlarının yayınlarında fotoğraflarına yer verdiği AA'nın foto muhabirleri de uluslararası fotoğraf yarışmalarından ödüller kazanmaya devam etti.

Fransa'nın Perpignan kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük haber fotoğrafçılığı festivali olan Visa Pour L'Image'a da katılan AA, düzenlediği İstanbul Photo Awards adlı yarışma ile de dünya medyasında gündem oldu.

Dünyanın önde gelen fotoğraf üretici kurumlarının arasında yer alan Anadolu Ajansı, 13 dilde günde ortalama 3 bin fotoğraf yayınlıyor.

AA, anadoluimages.com web sitesi ile fotoğraf, video ve multimedya içeriklerini de tek bir ortamdan dünyaya açtı.

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası hayatını kaybetti Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

Son Dakika Haberleri
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:17 ABD'de suç makinesi saldırganın, polisi öldürdüğü olayın kamera görüntüleri servis edildi
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
12:54 Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun babası yaşamını yitirdi
12:50 Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek
12:47 PCR testi pozitif çıkanlara dikkat! Uzman isim uyardı: Sıcak duş almak yoğun bakım riskini artırıyor
12:42 İhbar üzerine harekete geçen ekipler girdikleri banyoda cansız beden buldu
12:30 Prof. Dr. Tufan Tükek isyan ederek açıkladı: Biontech aşısı randevusuna gitmeyenler yüzünden aşılar çöpe gitti
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı         
11:07
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak         
10:54
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin         
23:54
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 13:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei