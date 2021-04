AA foto muhabirine uluslararası fotoğraf ödülü - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtasında düzenlediği POY Asia'da, "Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ve "Yılın Fotoğrafçısı-Asya" kategorisinde finalist ödülünü kazandı.

Şebnem Coşkun, "Doğa ve Çevre" kategorisinde İstanbul Boğazı'nda çektiği "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafıyla birinci oldu.

Coşkun, "Yılın Fotoğrafçısı-Asya" kategorisinde "Asylum seekers on move to reach Europe" ve "Turkey's 'Covid-19' story" serilerinden oluşan portfolyosu ile finalist oldu.

Coşkun'a birincilik ödülünü getiren fotoğraf, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olan, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in geçen sene İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için Ortaköy Sahili'nde gerçekleştirdiği dalışta çekilmişti.

Farkındalık oluşturmak için "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" fotoğrafıyla yarışmaya katıldığını dile getiren Coşkun, her bireyin sorumluluğu ve sorunu olan konuya daha çok dikkati çekmeyi istediğini vurguladı.

Şebnem Coşkun, Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi maskelerin, eldivenlerin ve dezenfektan şişelerinin insan faktörü veya rüzgar nedeniyle denizlere ulaştığını anlatırken, "Dünyadaki plastikler ve çöpler denizlerimiz için büyük bir tehlike oluştururken, bu çöplere yeni eklenen tıbbi atıklar büyük sorunlara ve geri dönüşü olmayan bir çevre kirliliğine işaret ediyor. Dünyanın bir ucunda atılan atık Türkiye sularına, buradan atılan bir atık da dünyanın başka ülkelerine gidebiliyor." dedi.

Yarışmada ödül aldığı "göçmen hikayesi" ve "Kovid-19 hikayesi"nin bu yılın en önemli konuları arasında yer aldığına işaret eden Coşkun, "Edirne'de göçmenleri takip ettim, oradaki insanların sesine aracı olabilmek, mesleki açıdan görevimi yerine getirebilmek benim için büyük mutluluk. Kovid-19 için de durum aynı. Bu süreçte tüm gazeteciler dışarıdaydı ve ülkemizdeki mücadeleyi insanlara ulaştırdılar. Ben de yaşanan her konuyu çalışmaya gayret ettim ve bunun sonucunda bu proje yani Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinin hikayesi ortaya çıktı." diye konuştu.

AA foto muhabirleri POY'a yabancı değil

AA foto muhabirleri, bu yıl aynı yarışmada takım olarak "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü almıştı.

AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban'ın, "Avrupa'ya açık kapı" adlı serisindeki 20 fotoğraf, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'de toplanmasını ve Yunanistan'la kara sınırının olduğu bölgedeki bekleyişlerini gösteriyor.

Öte yandan AA foto muhabirleri, önceki yıllarda da POY ödülü kazanmıştı. 2014'te Mısır'daki foto muhabiri Mosaab Elshamy, 2015'te Peru'daki foto muhabiri Sebastian Castenada ve 2016'da Gazze'deki foto muhabiri Mustafa Hassona ve 2020'de de İstanbul'daki foto muhabiri Elif Öztürk, yarışmada ödül aldı.

Bu yıl da İstanbul'daki foto muhabirleri Şebnem Coşkun ve Onur Çoban, Edirne'deki foto muhabiri Gökhan Balcı ödül kazandı.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen yarışmada, her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

POY Asia, bu yıl ilk kez düzenleniyor.

AA sıcak gelişmelerde fark yaratıyor

Uluslararası alandaki etkinliğini günden güne artıran AA, sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgelere gönderdiği ekiplerle anlık gelişmeleri yerinde izliyor.

ABD, Rusya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Almanya, Filistin, Tunus, Etiyopya, Kolombiya, Pakistan, Bosna Hersek gibi önemli merkezlerde foto muhabiri görevlendiren AA, diğer ülkelerde de serbest foto muhabiri ağı oluşturarak sıcak gelişmelerde fark yaratıyor.

Son dönemdeki atılımları yerli ve yabancı basın tarafından dikkatle izlenen AA, dünyadaki en büyük haber ve görüntü dağıtım ağlarından olan "AFP Image Forum" ve "Getty Images" başta olmak üzere yaptığı iş birliği anlaşmaları sayesinde, "Anadolu Agency" imzasını öncü bir marka olarak dünya basınının belleğine yerleştirdi.

TIME, The Guardian, New York Times, Washington Post, The Telegraph, Paris Match, Newsweek gibi önde gelen basın kuruluşlarının yayınlarında fotoğraflarına yer verdiği AA'nın foto muhabirleri de uluslararası fotoğraf yarışmalarından ödüller kazanmaya devam etti.

Fransa'nın Perpignan kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük haber fotoğrafçılığı festivali olan Visa Pour L'Image'a da katılan AA, düzenlediği İstanbul Photo Awards adlı yarışma ile de dünya medyasında gündem oldu.

Dünyanın önde gelen fotoğraf üretici kurumlarının arasında yer alan Anadolu Ajansı, 13 dilde günde ortalama 3 bin fotoğraf yayınlıyor.

AA, anadoluimages.com web sitesi ile fotoğraf, video ve multimedya içeriklerini de tek bir ortamdan dünyaya açtı.