AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Tahmazoğlu ve Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Tahmazoğlu ve Kılınç'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'ı ziyaret etti. Tahmazoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti. AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Tahmazoğlu, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi. Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Tahmazoğlu'na bilgi verdi. Ziyaret sonunda Bağrık, Tahmazoğlu'na AA'nın deneyimli foto muhabirleri tarafından dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti. Daha sonra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç'ı ziyaret eden Bağrık, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Son Dakika

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı

Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi

Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu