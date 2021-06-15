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AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti - Son Dakika

AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti

15.06.2021 18:53
AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aslan Aslanov ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aslan Aslanov ile bir araya geldi.

Genel Müdür Karagöz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azertac'ın merkez binasına yaptığı ziyarette, AA ve Azertac'ın güçlerini birleştirerek diğer ajansların gıptayla baktığı kurumlar olmaları gerektiğini vurguladı.

101'inci yaşını kutlayan AA'nın, dünyanın sayılı ajansları arasında bulunduğuna dikkati çeken Karagöz, "Biz, dünyanın önemli ajanslarının önünde olmalıyız. Dünyanın her yerinden içerik üretiyoruz ve her ülkeye bunu satabiliyoruz." dedi.

Karagöz, uluslararası ajansların ürettiği haberlerin çoğunun, Türkiye ve Azerbaycan'a yakın bölgelerde yapıldığına işaret ederek "Biz, bu coğrafyada bulunmamızı avantaja çevirmeliyiz. Azerbaycan bizim için çok özel bir ülke. AA ve Azertac güçlerini birleştirerek diğer ajansların gıptayla baktığı kurumlar olmalı. AA ve Azertac olarak güç birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kırk dört gün süren Karabağ Savaşı'nda AA ve TRT'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurduğunu anlatan Karagöz, "Doğru haberlerle, doğru fotoğraf ve görüntülerle Karabağ'da yaşananları, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını dünyaya duyurduk. Orada yaşananları duyurmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karagöz, dünyanın Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğini izlediğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Dünyada böyle bir dostluk ve kardeşlik yok ve bu kardeşlik üniversitelerde ders olarak okutulmalı. Umarım bu kardeşlik vasıtasıyla kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştiririz. Ajanslarımız arasındaki iş birliğimiz de numunelik olsun."

Anadolu Ajansı Haber Akademisinde, yeni bir vizyonla hazırlanacak eğitimlere Azerbaycanlı gazetecilerin de katılmasını önemsediklerini dile getiren Genel Müdür Karagöz, dünyanın her ülkesinden gelecek meslektaşlara, ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayacaklarını ifade etti.

Aslanov da Karagöz'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azertac'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, 15 Haziran'ın Azerbaycan tarihinde bayram olarak kutlandığını belirten Aslanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Şuşa şehrine aynı tarihte ziyarette bulunmasının, ikinci bir bayram olduğunu vurguladı.

Karagöz'ü de böyle bir günde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Aslanov, "Sovyet yönetiminden çıktıktan sonra AA her zaman Azertac'a destek olmuştur. Azerbaycan halkının yüzü, tüm kurumlarıyla her zaman destek veren Türkiye'ye dönüktür." dedi.

Aslanov, Türk ve Azerbaycanlı kurumlar arasında tecrübe paylaşımının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Aslanov, AA Genel Müdürü Karagöz'e, Karabağ'a özgü motiflerin bulunduğu kravat hediye ederken Karagöz de Aslanov'a, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık" kitabını ve "Cumhurbaşkanlarımız" albümünü hediye etti.

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti - Son Dakika


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