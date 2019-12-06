AA Genel Müdürü Kazancı, Fransız polisinin foto muhabiri Yalçın'ı yaralamasını kınadı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dün Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolar sırasında AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kazancı, yazılı açıklamasında, Yalçın'ın bir basın mensubu olarak dünya kamuoyuna olayın merkezinden anında ve doğrudan haber ulaştırma görevini yerine getirmeye çalışırken yaralandığını dile getirerek, "Kendisine ve ailesine yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tedavi sürecini yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın'ın gözünden yaralanmasının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Kazancı, hem Türk hem de Fransız vatandaşı olan foto muhabirinin mesleki başarısını, aldığı çok sayıda ödülle gösterdiğine dikkat çekti.

Kazancı, uluslararası organizasyonlarda deneyim sahibi olan, uluslararası medyada çok sayıda fotoğrafı yer alan Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı oyuncularının Fransa'da Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e yolladığı selamı çeken foto muhabiri olduğunu anımsattı.

Kazancı, Fransa'da binlerce kişinin katıldığı gösterileri takip sırasında, göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün Yalçın'ın gaz maskesini parçalayarak sol gözüne isabet ettiğini belirterek, "Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından foto muhabirimiz, Cochin Hastanesinde gözünden ameliyat edilmiştir. Yalçın'ın bilinci açık olup tedavisi hastanede devam etmektedir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın yaşanan bu üzücü olayda bir kasıt olup olmadığının araştırılması konusunda Fransız makamları nezdinde de takip edeceğini vurgulayan Kazancı, Yalçın'ın yasal haklarının korunması için Anadolu Ajansı hukuk biriminin gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Kazancı, "Mustafa Yalçın arkadaşımız görevini yaparken Fransız polisinin şiddeti sonucu yaralandı. Aynı gün onunla beraber 2 gazetecinin daha yaralandığı bildirildi. Fransız polisinin görevlerini icra eden basın mensuplarına yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Basın mensuplarının güvenli ve özgür bir şekilde görevlerini yapması, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Fransız güvenlik güçlerini, bu ilkeye saygı duymaya ve sorumlu davranmaya; Fransız yetkilileri de sorumlular hakkında soruşturma başlatmaya ve gerekli cezai tedbirleri uygulamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürü Kazancı, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa olmak üzere konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan protesto ve grevler nedeniyle ülkede kaos yaşanıyor.