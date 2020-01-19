AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Kazancı: 'Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest... - Son Dakika

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest...

6 saat önce

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı"

AA Genel Müdürü Kazancı:

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı"

Kazancı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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