AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. - Son Dakika

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı.

6 saat önce

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı.

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı., System.String[]

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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Son Dakika

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