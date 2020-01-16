AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. - Son Dakika

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AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı.
6 saat önce
AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: AA
AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz.
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