AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti - Son Dakika

AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA ofisine baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ofisin Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'yı kabul etti.

AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA ofisine baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ofisin Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'yı kabul etti.

Kazancı, Genel Müdürlükteki kabulünde, Balcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, baskın ve gözaltı sürecine ilişkin kendisinden bilgi aldı.

AA çalışanlarının serbest bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kazancı, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AA'ya destek veren tüm makamlara teşekkür etti.

Şenol Kazancı, AA'nın Mısır'daki haber operasyonlarına devam etmek istediğini ve bunun için Mısır hükümeti nezdinde girişimlere başlayacaklarını belirtti.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

15 Ocak sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı, AA çalışanlarına, "kamu barışı ve düzenini bozacak mahiyette yalan ve uydurma haberler yaymak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır polisinin söz konusu baskını, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yoğun tepkileriyle karşılaşmıştı.

16 Ocak'ta serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen Balcı'nın yanı sıra gözaltındaki diğer AA çalışanları da 19 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, Hilmi Balcı, Kazancı, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir
Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]