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AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...
6 saat önce
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"
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