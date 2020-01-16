AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Kazancı: '(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre... - Son Dakika

AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...

6 saat önce

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

AA Genel Müdürü Kazancı: (Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...

Anadolu Ajansı, Kazancı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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