AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması

13.05.2022 13:35
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ara bulucu rolü üstlendiğini belirterek, diyaloğun önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya Savaşı'nda ara bulucu rolü üstlendiğini belirterek, diyaloğun önemine dikkat çekti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu ve Bahar Konferansı'na katılan Karagöz, konferansta haber ajanslarının savaş ve Kovid-19 ortamındaki sorumluluğunun ele alındığını belirterek, "Avrupa'da faaliyet gösteren bütün haber ajansları, bu birliğin üyesi. AA da bu birliğin en önemli üyelerinden bir tanesi." dedi.

Karagöz, Kovid-19 sürecinde birçok manipülasyon ve dezenformasyon yapıldığına işaret ederek, "Haber ajansları bunları doğrulamakla mükellef. Haberin doğrusu haber ajanslarından alınıyor çünkü kaynaklar çeşitlendikçe yalan haberler artıyor." ifadesini kullandı.

Konferansta savaş ortamında habercilik konusunun da ele alındığını aktaran Karagöz, "Haber ajanslarının Rusya-Ukrayna savaşında nasıl haber yaptığını konuştuk. Burada farklı yaklaşımlar var. Savaşın iki tarafı var ve iki tarafı da EANA'ya üye. Hem Rus Haber Ajansı TASS hem de Ukrayna Haber Ajansı. Burada bir karar alındı. TASS'ın üyeliğinin askıya alınması kararı çıktı." diye konuştu.

Karagöz, Rusya tarafının haberlerinin eleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak, hem Ukrayna hem Rusya tarafının haber ajanslarıyla yakın ilişki içerisindeyiz. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında da bir arabulucu rolü olduğu için bu anlamda biz her iki ülkeye de diyaloğun devam etmesi çağrısında bulunduk. Bugün toplantıda da bu diyaloğun önemine dikkat çektik. Diyalog kesilirse savaş devam ediyor ve diplomasiye imkan kalmıyor. Diplomasinin devam etmesi için diyalog lazım."

EANA'dan AA'nın çalışmalarına övgü

Avrupa'daki birçok haber ajansının savaş ortamında dezenformasyon yaptığına dikkati çeken Karagöz, "AA'nın savaş ortamını en doğru, güçlü ve etkili şekilde dünya kamuoyuna yansıttığı ifade edildi. Avrupa'daki meslektaşlarımız, AA'nın hem Rusya hem Ukrayna'daki sıcak bölgeden savaşın en gerçek halini dünyaya yansıttığını ifade etti. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Karagöz, savaş bölgesinde AA'nın çok sayıda muhabirle görev yaptığının altını çizerek, "Böyle ortamlarda ciddi kurumlar, haber kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. En ufak yanlış bir haberde itibarımızı kaybediyoruz. O yüzden herkes çok hassas. Cepheden gelen bir haberi, iki üç kez kontrol ediyoruz. Bizim bu disiplinli çalışmamız, bugünkü toplantıda da takdir edildi." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın uluslararası alanda etkinliklerine devam edeceğine işaret eden Karagöz, "Rusya-Ukrayna savaşı ile bir kez daha gördük ki, Türkiye'nin haber ajansı AA, etkisini tüm dünyada gösterdi." dedi.

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Serdar Karagöz, Karagöz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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