AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Stratcom Zirvesi'nin kapanış oturumunda konuştu - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın "yeşil hat", "teyit hattı" ve "ayrımcılık hattı" uygulamalarını hayata geçireceğini, söz konusu alanlarda yapılacak haberlerin abonelere ücretsiz servis edileceğini bildirdi.

AA Genel Müdürü Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit '21) kapanış oturumunda konuştu.

Zirve dolayısıyla Türkiye'de iletişimin nabzının iki gün boyunca burada attığını belirten Karagöz, panellerde alanında uzman isimlerin konuştuğunu, toplantıların verimli geçtiğini söyledi. Karagöz, zirveyi tertip eden İletişim Başkanlığına ve zirveye katılanlara teşekkür etti.

İletişimin hayatın her alanında olduğunu ve geçmişten günümüze dönüşüm yaşadığını dile getiren Karagöz, mağaralara resim çizilerek başlayan iletişimin zaman içinde dumana ve sese evrildiği örneğini verdi.

İletişimi basit tabirle "Medium, A noktasından B noktasına mesaj ulaştırmak" şeklinde tanımlayan Karagöz, şöyle konuştu:

"Duman, radyo, televizyon, gazeteler, dergiler de 'medium'. Bütün düzen 1990'lara kadar daha kolay tarif edilebilir bir düzendi, fakat 1991 gibi hayatımıza 'www', internetin aktif şekilde girmesiyle düzen bir anda yerini kaosa bıraktı. Artık bir 'medium' değil, ya da 10-15 'medium' değil, onlarca, yüzlerce 'medium' oldu ve her 'medium' şu an kendi kültürünü beraberinde getiriyor."

Mesajın doğru aktarımının önemine değinen ve günlük yaşamdan örnekler aktaran Karagöz, iletişim stratejisinin çok kapsamlı, ciddi ve metodolojik yapılmaması halinde sorunlar yaşanabileceğine dikkati çekti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden de örnek veren Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'yi zor durumda bırakacak söz konusu olaya karşı başarılı bir iletişim stratejisi ortaya koyduğunu ifade etti.

"Mevcut durum içerisinde ne kadar haklı olunursa olunsun, mesaj ne kadar güçlü, iç motivasyon ne kadar yüksek olursa olsun, iletişim 'mediumları' ve enstrümanları doğru bir metodoloji ile kullanılamadığında hedefe ulaşmayacaktır." diyen Karagöz, Kaşıkçı cinayetine ilişkin mesajların muhatabına doğru şekilde iletildiğinin altını çizdi.

"Mediumların" her bir tanesinin artık doğru hesaplanmayı ve doğru stratejiler kurmayı gerektirdiğini vurgulayan Karagöz, sosyal medya içerisindeki her "mediumun" uzmanlık alanı olarak karşılarına çıktığını söyledi.

AA, üç temel uygulamayı hayata geçiriyor

Anadolu Ajansı'nın üç temel yeni reformist yaklaşımının bulunduğuna dikkati çeken Karagöz, "Anadolu Ajansı'nda üç yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bir tanesi 'yeşil hat' diye tabir ettiğimiz uygulama." dedi.

Söz konusu uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağını anlatan Karagöz, uygulama çerçevesinde çok sayıda çevre haberi yapılacağını ve abonelere ücretsiz sunulacağını bildirdi. Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak dünyada çevre alanında öne çıkan bir haber ajansı olmayı ümit ediyoruz. 'Yeşil hat' uygulamamız yakında hem Türkçe hem de İngilizce yayında olacak." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdürü Karagöz, diğer uygulamanın da "Teyit hattı" olacağını belirterek, "Sosyal medyada duyulan ya da konvansiyonel medyada kendisine yer bulan bir haber Anadolu Ajansı haber laboratuvarında değerlendirilecek. Anadolu Ajansı haber laboratuvarı söz konusu iddiayı inceleyecek ve sonunda kamuoyuna güven verecek şekilde, bütün kanıtlarıyla 'teyit hattı'ndan çıkan sonuçları paylaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü olarak ayrımcılıkla alakalı bir izleme birimi kurulacağını aktaran Karagöz, "Kadın-erkek, İslamofobi, antisemitizm, ırk temelli ayrımcılıklar başta olmak üzere dünyadaki bütün ayrımcılıkları, 'ayrımcılık hattı' ile takip edeceğiz. Dünyanın herhangi yerinde bir ayrımcılık mevzubahis olduysa habercilerimizle o ayrımcılığın peşine düşeceğiz. Bunu da yine abonelerimize ücretsiz olarak sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da oturumu izledi.