AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi - Son Dakika

AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi

11.05.2021 11:33

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar AA, TRT ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine yönelik çevrim içi düzenlenecek "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı II"nın (AFMED 2) 24 Mayıs'ta...

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar AA, TRT ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine yönelik çevrim içi düzenlenecek "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı II"nın (AFMED 2) 24 Mayıs'ta başlayacağını belirterek programda dezenformasyonla mücadeleden, temel fotoğraf uygulamalarına kadar pek çok konuda eğitim verileceğini söyledi.

AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar, AA'nın TRT ve YTB ile medya eğitimleri alanındaki iş birliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AFMED 2 eğitim programın ilk ayağının, 2019'da düzenlendiğini belirten Bayraktar, "TRT, AA ve YTB ortak girişimiyle yapılıyor ve burada Afrika ülkelerinden eğitimler veriliyor. Değişik konular var, dezenformasyonla mücadele gibi temel bazı fotoğraf uygulamalarıyla ilgili. Ayrıca, haberciler için sosyal medya takibi, haber yazımı gibi pek çok konuda eğitimler verilecek." dedi.

Bayraktar, eğitimin çevrim içi düzenleneceğini belirterek "Başvurular 4 Mayıs'ta başlamıştı. Programı da 24 Mayıs'tan itibaren yapacağız ve 8 gün sürecek." diye konuştu.

Bu yılki program çevrim içi düzenleneceği için başvurular doğrultusunda çok sayıda medya temsilcisine eğitim verilebileceğine işaret eden Bayraktar, "Daha önceden biliyorsunuz yüz yüze eğitimlerde daha az sayıda katılımcı oluyordu. Şimdi çok daha fazla sayıda katılımcı daha fazla ülkeden ama Afrika odaklı olmak üzere çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ileriki dönemlerde başka bölgelere yönelik de eğitimlerimiz olacak, Güney Asya gibi. Bu, sadece Afrika'ya odaklı bir eğitim." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, AFMED 2 ve benzeri eğitim programlarının önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Her şeyden önce medya ve iletişim son dönemin en önemli en etkili araçlarından bir tanesi. Aslında bütün uluslararası siyaset bunun üzerinden dönüyor. Medya da burada bir iletişim aracı, bir platform. Biliyorsunuz bu son dönemde 'post-truth' (gerçek sonrası) denilen konu üzerinden yani 'doğru, algı, bilgi, yalan, yanlış' bunların hepsi birbirine karışmış durumda. Biz bu eğitimleri, doğru bilgiyi hem sunmak hem de haber tüketicisi açısından doğru bilgiye ulaşma meselesinin anlaşılması açısından da doğru buluyoruz. Bunun dışında da iletişim kalitesini arttırmak için de eğitimlerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor."

AFMED 2'de AA ve TRT'nin deneyimli kadrosu ve akademisyenler eğitim verecek

Afrikalı medya temsilcilerine yönelik 24-31 Mayıs tarihlerinde 8 gün düzenlenecek AFMED 2 eğitim programında AA'nın ve TRT'nin deneyimli kadrosundan gazeteciler ve akademisyenler yer alacak.

Programda dezenformasyonla mücadele, haberciler için sosyal medya takibi, fotoğrafçılık uygulamaları, temel fotoğraf düzenleme uygulamaları, temel video uygulamaları, haber yazma teknikleri, yeni medya ve sosyal medya uygulamaları ve ileri röportaj teknikleri gibi dersler yer alacak.

Eğitim dili İngilizce olan programa katılmak isteyen adaylarda bir medya kuruluşunda çalışma ve 40 yaşın altında olma şartı aranıyor.

Adayların, "www.ytb.gov.tr" adresinden edinecekleri başvuru formunu İngilizce doldurması ve talep edilen belgeleri sunması, formun yanı sıra kendilerini ve programa başvuru nedenlerini anlattıkları kısa videoyu çevrim içi başvuru sistemine yüklemesi ya da "afrikamedyaegitim@ytb.gov.tr" adresine göndermesi gerekiyor.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

AFMED'in ilki, AA ve YTB iş birliğinde 23-12 Kasım 2019'da düzenlenmiş, medya alınanda teorik ve pratik eğitim verilen programa 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katılmıştı.

AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi
AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi
AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi
AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi

Haber Akademisi, Afrika, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar AA, TRT ve YTB'nin Afrikalı gazetecilere vereceği eğitimi değerlendirdi - Son Dakika


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