AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, Tataristan ulusal medya kuruluşunu ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, Tataristan ulusal medya kuruluşu TATMEDIA Genel Müdürü Şamil Sadikov ile bir araya geldi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" zirvesi kapsamında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Bayraktar, TATMEDIA'yı ziyaret etti.

Başkent Kazan'da gerçekleşen ziyarette Bayraktar, TATMEDIA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. AA'nın çalışmaları ve hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşan Bayraktar, TATMEDIA'nın Tatar dilinin ve kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarının önemini vurguladı.

Ziyaret sonrası çocuk ve gençlere yönelik Altın Kalem Basın Festivali'nin kapanış etkinliğine katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle gençlerin daha geniş kitlelere ulaşmasının avantajlarını anlattı. Bayraktar, "Umarım ileride hepiniz çok başarılı gazeteciler olursunuz. Ülkenize ve milletinize hayırlı işler yaparsınız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.