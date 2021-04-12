AA Haber Akademisi Müdürü İşbilir, AA'nın dünyadaki mazlum milletlerin sesini duyurmaya çalıştığını belirtti - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA'nın tüm dünyadaki mazlum milletlerin, İslam dünyasının ve insanlığın sesini duyurmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

İşbilir, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi programının "İletişim ve Medya" konulu dersine konuşmacı olarak katıldı.

İşbilir, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını ve dünyanın birçok noktasında bulunan muhabirleriyle tüm dünyaya haber servis ettiğini belirtti.

AA'nın önemli bir yayıncılık yaptığına dikkat çeken İşbilir, AA'nın uluslararası alanda saygın bir kuruluş olduğunu dile getirdi.

AA'nın mazlum milletlerin sesi olduğunu onların sesinin uluslararası mecraya gür ve doğru şekilde duyurması için çalışmalar yaptığını anlatan İşbilir, şunları kaydetti:

"Örneğin Suriye krizine Rusya'nın bakışı farklı, Amerika'nın bakışı farklı, Çin'in bakışı başka, Türkiye'nin bakışı ise bambaşka. Kimi toprak olarak görüyor orayı, kimisi petrol kaynağı olarak görüyor, kimisi jeopolitik bir yer olarak bakıyor. Bunun yanında kimisi de insani olarak bakıyor.

Türkiye olarak biz olaya insani olarak bakıyoruz. Sığınmacı ve mültecilere yönelik politikalarımızı görüyoruz. 'Suriye'nin toprağından ve petrolünden biraz alalım' diye bir bakışımız yok. Biz onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Aynı kültürün ve dinin mensuplarıyız."

Uluslararası haber ajansları başta olmak üzere, sosyal medya ve farklı mecralardan sürekli bir haber akışı olduğunu anlatan İşbilir, yayınlanan haberlere sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşılması gerektiğine de dikkat çekti.

İşbilir, katılımcıların sorularını da yanıtladı.