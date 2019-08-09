AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret
1 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, ASELSAN'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
(AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, ASELSAN'ı ziyaret etti.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında ziyaretler düzenleniyor.
Bu çerçevede ziyaret edilen ASELSAN'da gazeteci adaylarına şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. ASELSAN'ın 400'den fazla proje yürüttüğü belirtilen sunumda, şirketin yapısı ve kuruluş amaçları anlatıldı. Şirketin, ihracatla büyüme hedefi kapsamında 64 ülkeye satış yaptığı aktarıldı.
Savunma sanayi sektöründe habercilik konusuna da yer verilen sunumun ardından şirketin üretim alanları gezildi.
Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı