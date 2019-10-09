Son Dakika Haberleri: AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret

AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteci adayları ASELSAN'ı ziyaret etti.

AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteci adayları ASELSAN'ı ziyaret etti.

Ziyarette ASELSAN yetkilileri şirketin faaliyetlerine ilişkin sunum yaparken, sunumda firmanın yapısı ve kuruluş amaçlarına ilişkin bilgi verildi.

Şirketin Ar-Ge çalışmalarına verdiği öneme değinilerek, geçen yıl bu kapsamda 474 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.

Sunumda, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki savunma sanayisi ve haberleşme gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştiraklerinin çalışmalarına da yer verildi.

Ziyaret, üretim alanlarının gezilmesiyle sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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