AA Haber Akademisinden ASELSAN'a ziyaret

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteci adayları ASELSAN'ı ziyaret etti.

Ziyarette ASELSAN yetkilileri şirketin faaliyetlerine ilişkin sunum yaparken, sunumda firmanın yapısı ve kuruluş amaçlarına ilişkin bilgi verildi.

Şirketin Ar-Ge çalışmalarına verdiği öneme değinilerek, geçen yıl bu kapsamda 474 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.

Sunumda, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki savunma sanayisi ve haberleşme gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştiraklerinin çalışmalarına da yer verildi.

Ziyaret, üretim alanlarının gezilmesiyle sona erdi.