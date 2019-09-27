AA Haber Akademisinden İRAM'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, İran Araştırmaları Merkezini (İRAM) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında ziyaretler düzenleniyor. Bu çerçevede ziyaret edilen İRAM'da gazeteci adaylarına İran'ın ekonomisi, sosyal yaşantısı ve diplomasisi hakkında bilgi verildi.

İran Araştırmaları Merkezi Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan, yaptığı konuşmada, haber akademisinin kursiyerlerine çeşitli alanlarda eğitimler verdiklerini ve gazetecilere yapılan yatırımın basın, akademi camiasındaki birçok eksiği gidereceğini söyledi.

Aslan, AA'nın Haber Akademisi eğitimleriyle büyük bir işe imza attığını vurgulayarak, "Alınan eğitimlerle gazeteci adayları Türkiye'nin eksiği olduğu konularda araştırmalar yapabilecekler. Basının bu tarz işlevselliği ise tüm herkesin yararına olup siyaset camiasından akademi camiasına kadar tüm çevrelerin ilgisini çekecektir. Bazı konular basında yer aldığı zaman anlamlı oluyor. Bu bakımdan yapılan işin çok değerli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Alanında uzman gazetecilere verilen eğitimlerin mesleğe nitelik kazandırabileceğine dikkati çeken Aslan, "Bu tarz eğitimler Türkiye'deki think tank kuruluşlarının da gelişmesi ve daha çeşitli alanlarda araştırmalar yapmasına imkan verecektir. Bölge uzmanı gazetecilerin yetişmesi zaman istiyor. AA bu yolda önemli adımlar atıyor. İnşallah, bu genç arkadaşlar bu işi birkaç basamak daha ileriye götürecektir." şeklinde konuştu.

İRAM'ın 4 sene önce İran ve Orta Doğu'nun daha iyi tanınması ve araştırılması için kurulduğunu söyleyen Aslan sözlerine şöyle devam etti:

"İran çalışmaları Orta Doğu ve Türkiye için önemli. Merkezimizde öğrencilere, bürokratlara ve Farsçaya ilgi duyanlara başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Farsça dersleri veriyoruz. Düzenlediğimiz seminerlerde katılımcılara İran'ın kültürü, tarihi ve sosyal yaşantısı hakkında sunumlar yapıyoruz. Yaptığımız akademik çalışmalarda çoğunlukla iran iç dinamikleri, dış işleri, sosyolojisi, ekonomisi ve kültürünü konu ediniyoruz ve yapılan araştırmaları da kaynak olarak sunuyoruz. Elde edilen bilgileri kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Kapsayıcı ve kucaklayacı bir kurumuz."

Aslan'a hediye takdim eden gazeteci adayları daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.