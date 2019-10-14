Son Dakika Haberleri: AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
Son Dakika Güncel AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteciler, Ortadoğu Araştırmaları Merkezini (ORSAM) ziyaret etti.

AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteciler, Ortadoğu Araştırmaları Merkezini (ORSAM) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP çerçevesinde eğitim alan gazeteciler için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, ORSAM faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Merkez Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlanan grup, ORSAM faaliyetleri ve yayınlarına ilişkin bilgilendirildi.

Başkan Uysal, "Yeni Orta Doğu ve Güçlü Türkiye" başlığıyla yaptığı sunumda, Orta Doğu bölgesinin tarihi ve güncel olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Anadolu Ajansı, Orta Doğu, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı
Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]