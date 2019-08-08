Son Dakika Haberleri: AA Haber Akademisinden Türk Kızılaya ziyaret
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AA Haber Akademisinden Türk Kızılaya ziyaret

34 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Türk Kızılaya ziyarette bulundu.

AA Haber Akademisinden Türk Kızılaya ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Türk Kızılaya ziyarette bulundu.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, Türk Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Türk Kızılay konferans salonunda gazeteci adaylarını ağırlayan Kan Bağışçısı Kazanımı Birimi Yöneticisi Dr. Metin Kalender, kan bağış sistemiyle ilgili sunum yaptı.
Anadolu Ajansı, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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