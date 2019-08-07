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AA Haber Akademisinden Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

AA Haber Akademisinden Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal İletişim Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu, ağırladığı gazeteci adaylarının, enstitünün yurt dışı faaliyetleri hakkındaki sorularını cevapladı. Yabancı ülkelerle olan bağı kuvvetlendirmek için projeler ürettiklerini söyleyen Dilekçioğlu, 48 ülke ve 56 merkezde çalışma yaptıklarını anlattı.
Dilekçioğlu, Türkçe öğretmenin yanında tematik yaz okulları da açtıklarını belirterek, "Sinema, arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı yaz okulu ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ni (TABİP) hayatta geçirdik." dedi.
Anadolu Ajansı, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:33 Kaynak: AA
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