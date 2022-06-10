AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi

AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi

10.06.2022 10:45
AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı cephe hattındaki gelişmeler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı cephe hattındaki gelişmeler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Harkiv'den yaklaşık 30 kilometre uzaklığında yer alan ve ağırlıklı olarak her iki tarafın havan topu ile insansız hava araçları kullandığı çatışmalara sahne olan cephede sık sık patlama sesler duyuluyor.

Havan toplarının kullanıldığı çatışmaların sıcak noktası olan cephe hattı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Rus ve Ukrayna silahlı güçleri arasında temas hattı konumunda bulunuyor.

Hava sıcaklıkların arttığı bölgede özel hazırlanmış sığınaklarda bulunan Ukraynalı askerler, 24 saat boyunca nöbetlerini sürdürüyor.

Patlamalar sonucu dumanların yükseldiği bölgedeki köylerde çoğu aileler evlerini terk etmiş olsa da imkanı olmayan veya gidecek bir yeri bulunmayan az sayda yaşlı insan ise günlük işleriyle uğraşıyor.

Harkiv şehrine, son dönemlerde Rus güçlerince neredeyse her gün füze saldırıları düzenleniyor.

Çuguyev kentini geçtikten sonra başlayan çok sayıda kontrol noktasının bulunduğu cephe hattı, bölgede yükselen dumanlarla da anlaşılıyor.

Çatışmada yakın temasa girilmiyor, daha çok havan toplar kullanılıyor

Cephede bir sığınakta diğer askerler ile beraber kalan ve soyadını vermek istemeyen Ukraynalı asker Roman (49), bölgede daha çok topçu saldırıları ile savaşın sürdüğünü kaydetti.

Roman, bölgedeki çatışmaların helikopter ve insansız hava araçlarıyla kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Asker Aleksander Zalezniyak ise çatışmaların 24 saat boyunca devam ettiğini belirterek, bu nedenle aylardır eşi ve çocuklarını göremediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı! 11 vagon Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu! Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu!
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement