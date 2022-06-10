AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı cephe hattındaki gelişmeler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Harkiv'den yaklaşık 30 kilometre uzaklığında yer alan ve ağırlıklı olarak her iki tarafın havan topu ile insansız hava araçları kullandığı çatışmalara sahne olan cephede sık sık patlama sesler duyuluyor.

Havan toplarının kullanıldığı çatışmaların sıcak noktası olan cephe hattı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Rus ve Ukrayna silahlı güçleri arasında temas hattı konumunda bulunuyor.

Hava sıcaklıkların arttığı bölgede özel hazırlanmış sığınaklarda bulunan Ukraynalı askerler, 24 saat boyunca nöbetlerini sürdürüyor.

Patlamalar sonucu dumanların yükseldiği bölgedeki köylerde çoğu aileler evlerini terk etmiş olsa da imkanı olmayan veya gidecek bir yeri bulunmayan az sayda yaşlı insan ise günlük işleriyle uğraşıyor.

Harkiv şehrine, son dönemlerde Rus güçlerince neredeyse her gün füze saldırıları düzenleniyor.

Çuguyev kentini geçtikten sonra başlayan çok sayıda kontrol noktasının bulunduğu cephe hattı, bölgede yükselen dumanlarla da anlaşılıyor.

Çatışmada yakın temasa girilmiyor, daha çok havan toplar kullanılıyor

Cephede bir sığınakta diğer askerler ile beraber kalan ve soyadını vermek istemeyen Ukraynalı asker Roman (49), bölgede daha çok topçu saldırıları ile savaşın sürdüğünü kaydetti.

Roman, bölgedeki çatışmaların helikopter ve insansız hava araçlarıyla kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Asker Aleksander Zalezniyak ise çatışmaların 24 saat boyunca devam ettiğini belirterek, bu nedenle aylardır eşi ve çocuklarını göremediğini söyledi.