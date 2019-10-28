Son Dakika Haberleri: AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi
Son Dakika Güncel AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi

AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi

56 dakika önce

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti.

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti.

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi

Amerika Birleşik Devletleri, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da 42 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti: Bilgi verene milyonlarca dolar ödül Polis, 'eskort sitesi' ile sanal ortamda fuhuş yaptıran çeteyi çökertti Son dakika: Adalet Bakanlığı, terörist Mazlum Kobani'nin iade talepnamesini Dışişleri Bakanlığı'na iletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 14:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]