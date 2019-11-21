Son Dakika Haberleri: AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)
Son Dakika Güncel AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2) - Son Dakika

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)

7 saat önce

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar ile röportaj...

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri

Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi

Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar

Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler

Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar ile röportaj

10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci ile röportaj Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.

Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.

Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.

Saldırıda babasının ve kız kardeşinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci, "Çadırdayken dünya bir anda kırmızıya dönüştü." dedi.

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)

Suriye, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:13 Kaynak: AA
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