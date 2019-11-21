Son Dakika Haberleri: AA, İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi
Son Dakika Güncel AA, İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi - Son Dakika

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

6 saat önce

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın havadan çekilen görüntüleri Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi...

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın havadan çekilen görüntüleri

Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi

Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.

Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.

AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı, Suriye, İdlib, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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