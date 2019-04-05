Son Dakika Haberleri: Aa ile Polonya Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması

Aa ile Polonya Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) ile Polonya Haber Ajansı (PAP) arasında İngilizce haberlerin karşılıklı kullanıma yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Aa ile Polonya Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) ile Polonya Haber Ajansı (PAP) arasında İngilizce haberlerin karşılıklı kullanıma yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı kapsamında düzenlenen törende iş birliği anlaşmasına AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile PAP Başkanı Wojciech Surmacz imza attı.

İki haber ajansı arasındaki anlaşma, İngilizce yayınlanan haberlerin karşılıklı değişimine imkan verecek.

Ajansların ikili anlaşmalarla, müşterilerine uzak bölgelerden de sıcak haber sunabilme imkanına sahip olacaklarını belirten Mutanoğlu, "Anadolu Ajansı olarak ülkeler arasında iş birliğini önemsiyoruz. Biz de medya olarak iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye ve Polonya'nın en önemli iki ajansının birbirine dostluk eli uzatması, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilere katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Mutanoğlu, dijitalleşme ile dezenformasyonun yükselişine dikkati çekerek, ülke haber ajansları arasındaki iş birliğinin dünyanın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında gerekli olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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