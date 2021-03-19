AA ile YTB iş birliğinde Türkiye mezunlarına yönelik "Yeni Nesil Medya Eğitim Programı" sona erdi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde medya, iletişim, basın-yayın, gazetecilik ve sosyal medyada iletişim konularıyla ilgilenen Türkiye mezunlarına yönelik "Yeni Nesil Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 15-19 Mart'ta çevrim içi düzenlenen eğitim programının kapanışında katılımcılarla bir araya geldi.

YTB olarak Türkiye mezunlarına yönelik farklı birçok alanda eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlediklerini belirten Eren, AA iş birliğindeki "Yeni Nesil Medya Eğitim Programı"nın da bu kapsamda düzenlendiğine işaret etti.

Eren, programda farklı medya alanlarından ders içeriklerinin yer aldığını ve dünyanın 7 kıtasından 32 Türkiye mezununu bu programa dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda AA ve TRT başta olmak üzere medya alanındaki kapasitesini yurt içi ve yurt dışında oldukça artırdığını aktaran Eren, "Bu yaptığımız çalışmalarda sizlerin Türkiye'nin bu bilgi birikiminden faydalanmanızı istiyoruz. Aynı zamanda bulunduğunuz ülkelerde yapacağınız çalışmalarda da Türkiye'deki ilgili kurumlarla irtibatta olmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Yeni medya ve dijital medyanın artan gücü ve etkisinin farkında olunması gerektiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Bizim yapmamız gereken bu yeni medya alanını doğruluğu yaymak ve hakikati güçlendirmek için kullanmak olmalı. Biz de bunun için gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan, bu alanda çalışma yapan mezunlarımızın da kapasitesini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra mezunlarımıza yönelik faaliyetlerimizin de inşallah sayısını artıracağız."

Eren, Türkiye'nin desteğiyle gelecek dönemde dünyanın birçok farklı ülkesinde Türkiye mezunu gazeteci, sinemacı, radyocu ve habercilerin içerik üretmelerini ve yayın yapmalarını ümit ettiklerini söyledi.

"Türkiye bizi aradaki uzak mesafelere rağmen desteklemeye devam ediyor"

Eğitime Azerbaycan'dan katılan Türkiye mezunu Tamerlan Hüseynov, programda edindiği bilgileri kendi meslek hayatında kullanacağını ve çalışma arkadaşlarına da aktaracağını söyledi.

Bir sonraki programa da katılmak istediğini kaydeden Hüseynov, özellikle "Röportaj Teknikleri" ve "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak" derslerini oldukça faydalı bulduğunu belirtti.

Ankara Gazi Üniversitesinde gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapan ve eğitime ülkesi Ekvador'dan katılan Türkiye mezunu Valeria Eloisa Moreno da programa katılma fırsatı bulduğu için YTB ve AA'ya teşekkür etti.

Eğitim programının özellikle yeni medya alanında oldukça faydalı olduğunu aktaran Moreno, "Dersler benim için gerçekten çok faydalı oldu ve aradaki uzak mesafelere rağmen Türkiye bizi desteklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Moreno, gelecek medya eğitim programlarına katılmayı çok istediğini de sözlerine ekledi.

Program, AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı, AA Orta Doğu Haberleri Kıdemli Muhabiri Enes Canlı, AA Afrika Haberleri Muhabiri Abdirahman Mugare ve TRT World'den Abdinor Hassan Dahir'in de tecrübe paylaşımlarıyla sona erdi.

"Gazetecilikte Gündem ve Kaynak", "Haber Yazım Teknikleri", "Röportaj Teknikleri" gibi temel muhabirlik derslerinin yanı sıra "Kriz Bölgeleri ve Çatışma Analizi", "Uluslararası Habercilik Çalışmaları" ve "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" gibi farklı uzmanlık alanlarından derslerin yer alan programda, AA'nın deneyimli gazetecileri katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Türkiye mezunlarına yönelik medya eğitimleri serisinin ikinci basamağı olarak, "Yeni Nesil Medya Eğitimi"nde başarı sağlayan Türkiye mezunlarına, AA Haber Akademisinin, Diplomasi Muhabirliği Eğitimi, Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitimi, Enerji Muhabirliği Eğitimi, Savunma Muhabirliği Eğitimi, İnsani Yardım Haberciliği Eğitimi ile Veri Gazeteciliği Eğitimleri gibi farklı medya alanlarında uzmanlaşma imkanları sunulacak.