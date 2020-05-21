AA İletişim Teknolojileri Direktörü Şıvka'dan kamu yöneticilerine

Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, kamu yöneticilerinin yerli ve milli yazılım kullanımı konusunda daha cesur olmaları gerektiğini belirterek "Bir yerli çözümü kullanmasak bile gelişmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz risk almazsak yerli ürünler global çözüm haline gelemez." dedi.

Kamu Bilişim Derneğince düzenlenen Kamu Bilişimi Dijital Zirvesi kapsamındaki "Kamuda Dijital Dönüşüm" paneli video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Şıvka, buradaki konuşmasında, AA'nın dünyanın dört bir yanına günde ortalama 2 bin haber, 2 bin 300 fotoğraf, 450 video, 9 infografik ve 15 canlı yayın yaptığını ifade ederek bu organizasyonun teknik altyapısının da küresel haber ajanslarıyla rekabet edebilecek düzeyde olması gerektiğini söyledi.

AA'nın medya ve iletişim teknolojilerinin kullanımı açısından Türkiye'de öncü olduğuna işaret eden Şıvka, kurumun 1995'te bilgisayarla haber yazımına geçişle başlayan dijitalleşme yolculuğunun 2012'de hız kazandığını anlattı.

Şıvka, AA arşivlerinin elektronik ortama aktarıldığına işaret ederek "Bugüne kadar 3,5 milyon haber bülteni, 3,5 milyon negatif fotoğraf karesi ve 450 betacam kaseti tarayarak dijital ortama aktardık. Belgeler optik karakter tanıma sisteminden de geçirildi. Arşivdeki haber bültenleri ve fotoğraflar aranabilir ve birer pdf dokümanı halinde kullanılabilir durumda." diye konuştu.

İçerik bakımından zengin olan söz konusu arşivi yönetecek güçlü bir yazılıma ihtiyaç duyduklarını anlatan Şıvka, piyasadaki arşiv yazılımlarının AA'nın ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı için kendi yazılım ekipleriyle "Dijital Arşiv Sistemi" yazılımını geliştirdiklerini kaydetti.

Şıvka, arşiv dijitalleştirme konusunda edindikleri tecrübeyi diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Medya ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge merkezi

Türkiye'de medya ve iletişim teknolojileri alanında araştırmalar yapmak üzere alanında ilk olan Ar-Ge merkezini kurduklarını belirten Şıvka, şu ifadeleri kullandı:

"Ar-Ge merkezimizde iletişim teknolojileri alanında önemli projeler yürütüyoruz. Dünya ajanslarının da üzerinde durduğu, muhabirin üzerindeki yükü minimize edecek robot haberciliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Haber ya da fotoğraf çekildiği andan itibaren anahtar kelimelerin, konum, muhabir ve kullandığı cihaz bilgilerinin otomatik olarak habere eklendiği bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

Şıvka, Ar-Ge merkezinde haber ve fotoğraf takip sistemi yazılımlarının da geliştirildiğini belirterek bu sistemler sayesinde haberlerin izinsiz kullanımının önüne geçildiğini söyledi.

Sitemin AA'ya yeni aboneler kazandırdığı bilgisini paylaşan Şıvka, "Haber ve fotoğraf takip sistemleri sayesinde AA'nın yayımladığı tüm haber ve fotoğrafları günlük olarak ulusal ve yerel gazetelerle 16 binin üzerinde internet sitesinde takip ediyoruz. Bu sistem sayesinde muhabirlerin performansını ve haberlerin kullanım oranını da ölçebilir hale geldik." dedi.

"Uygulamaların yerli olmasına özen gösteriyoruz"

Şıvka, kullanacakları uygulamaların yazılımının kendi ekiplerince yapıldığına dikkati çekerek dışarıdan alınan uygulamaların da yerli ve açık kaynak kodlu olmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

Kamu yöneticilerine yerli ve milli çözümler kullanmaları konusunda daha cesur olmaları çağrısında bulunan Şıvka, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yerli çözümü kullanmasak bile gelişmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz risk almazsak yerli ürünler global çözüm haline gelemez. Çalışan sisteme dokunmayalım anlayışını terk etmemiz, sürekli yeni ve milli ürünleri test ediyor olmamız lazım. Hata olmazsa ilerleme olmaz. Kamuda yerli ve milli çözümlerin kullanılmasıyla ilgili tedirginlik var. AA olarak standardımız eşitler arasında yerliyi tercih etmektir. Yerli ürünleri kullanamasak bile test edilmeleri, gelişmeleri ve eksiklerinin giderilmesi için de sistemlerimizi açıyoruz. Yönetici arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum."

Şıvka, yerli çözümleri kullanma konusunda verdikleri desteklerden dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'ya teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çalışma şartlarının uzaktan çalışma modeline evrildiğini anlatan Şıvka, "Bu dönemde iletişimin artmasıyla siber saldırıların da arttığını gözlemliyoruz. Kurumlar evlere taşındığı için burada güvenlik çözümlerinin kullanımı da önemli. Evdeki bir zafiyet kurumun güvenli olmaması anlamına geliyor bunlara da dikkat etmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Panele MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin Oylum, AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin, Buluthan Genel Müdürü Fatih Soydan, Türk Kızılay Bilgi Teknolojileri Direktörü Hüseyin Savaş ve Turkcell Kamu Direktörü Şenol Evren de katılarak kurumlarının dijital dönüşüm ve yerli teknoloji kullanımı çalışmaları hakkında bilgi verdiler.