Aa İnternet Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında
2 saat önce
Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu.
Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu.
Sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor.
Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, AA muhabirlerinin hazırladığı haberler, fotoğraflar, infografikler ve videolar etkin şekilde sunuluyor.
Yeni yüzüyle yayına başlayan sayfa, her türlü akıllı cihazla uyum içinde çalışabilen dinamik yapısıyla, 13 dilde Türkiye
ve dünya gündemini takipçilerine ulaştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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