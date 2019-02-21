Son Dakika Haberleri: Aa İnternet Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında

Aa İnternet Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında

2 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu.

Aa İnternet Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında, System.String[]
Anadolu Ajansının (AA) resmi internet sitesi "aa.com.tr" yenilenen ara yüzüyle kullanıcılarıyla buluştu.

Sade ve okur dostu yeni yapı, ziyaretçilere bir bakışta içeriklere ulaşma imkanı tanıyor.

Görselliğin daha güçlü kullanıldığı tasarımda, AA muhabirlerinin hazırladığı haberler, fotoğraflar, infografikler ve videolar etkin şekilde sunuluyor.

Yeni yüzüyle yayına başlayan sayfa, her türlü akıllı cihazla uyum içinde çalışabilen dinamik yapısıyla, 13 dilde Türkiye ve dünya gündemini takipçilerine ulaştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:50 Kaynak: AA

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