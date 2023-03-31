AA, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf'un Pakistan'daki ata toprağında akrabalarıyla görüştü

Anadolu Ajansı (AA), İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un Pakistan'daki ata toprağı Mian Channu şehrindeki akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla görüştü.

İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından ülkenin ilk Müslüman başbakanı olan Yusuf'un bu başarısı, akrabalarının ve dostlarının yaşadığı Mian Channu şehrinde sevinçle karşılandı.

Hamza Yusuf, her ne kadar 1985'te Glasgow'da doğmuş olsa da dedesi ve babası, 1960'larda Mian Channu'dan İskoçya'ya gitti. Yusuf'un annesi de Kenya'da Güney Asyalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İskoçya ile Pakistan arasında yaklaşık 9 bin kilometre mesafe bulunuyor ancak 28 Mart'ta Pakistanlı Hamza Yusuf'un İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı seçilmesi, artık Pakistan ve İskoçya'yı birbirinden ayıran binlerce kilometrenin ötesinde bir anlam taşıyor.

Önce Kuveyt, ardından İskoçya

AA muhabiri, Hamza Yusuf'un Mian Channu kentindeki akrabaları ve aile dostlarıyla görüştü, İskoçya'nın yeni liderinin ailesinin bir zamanlar yaşadığı evi görüntüledi.

Hamza Yusuf'un dedesi ve babası, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mian Channu şehrinden 1960'ta önce Kuveyt'e, birkaç yıl sonra da İskoçya'ya gitti.

Hamza Yusuf'un ailesi, İskoçya'ya gitse de Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Mian Channu'da akrabaları ve dostları yaşamını sürdürüyor.

Küçük bir şehir olan Mian Channu'da 100 binin üzerinde nüfus yaşıyor. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, 37 yaşındaki Yusuf'un akrabalarına tebrik ziyaretlerinde bulunuyor.

Haber mutlulukla karşılandı

Mian Channu'nun Jinnah Town bölgesinde yaşayan Yusuf'un amcası öğretmen Manzur Hüseyin, okul notlarını kontrol ettiği sırada yeğeni Hamza Yusuf'un İskoçya'nın yeni lideri seçildiğini öğrendiğini anlatarak, bu gelişmeden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşinin Edinburgh'da olduğunu belirten Hüseyin, "Eşim telefonla beni aradı ve Yusuf'un başbakan seçildiğini söyledi fakat bu haber bize dünyanın geri kalanı gibi sürpriz olmadı." dedi.

Hüseyin, Yusuf'un uzun yıllardır siyasetin içinde yer aldığını, çeşitli bakanlık görevlerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Aile üyeleri olarak Yusuf'un başbakan olmasını açıkçası bekliyorduk. İskoçya'da yaşayan Müslüman topluluk için en iyi şekilde hizmet etmesini umuyorum." diye konuştu.

Yusuf'un 10 yıl önce düğün dolayısıyla Mian Channu'ya geldiğini anlatan Hüseyin, "Burada bizimle 10 gün kaldı. Akrabalarına ve ailesinin köklerine karşı meraklı ve içten birisi." dedi.

Hüseyin, Avrupa'da bir ülkeye alt kıta Müslümanlarının arasından başbakan seçilmesinin onur verici olduğunu vurguladı.

Ata topraklarına düşkün

Yusuf'un aile dostlarından Gulam Rasül de oğlu ve Hamza Yusuf'un iyi arkadaş olduklarını, sürekli görüştüklerini ifade ederek, İskoçya'ya her gittiğinde ülkenin yeni lideriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Rasül, ailesinin tamamının İskoçya'da olduğunu belirterek, bölgesel yönetim altında yaşayan azınlıkların Yusuf'u çok sevdiğini dile getirdi.

Yusuf'un ata topraklarına oldukça düşkün olduğunu anlatan Rasül, her ziyaretinde kendisine Mian Channu ve Pakistan'daki gelişmelerle ilgili sorular yönelttiğini aktardı.

Rasül, Mian Channu'nun adının çok duyulan bir şehir olmadığına işaret ederek, "Hem Pakistan hem de Mian Channu halkı, Yusuf'un başbakan seçilmesine çok sevindi. Şehrimiz meşhur oldu." diye konuştu.

Evleri kullanılamaz vaziyette

Dedesi ve babasının o dönem yaşadığı ev, şehrin "Rail Bazar" olarak bilinen işlek çarşısında bulunuyor.

Evin ilk katı bugün çarşıdaki dükkanlar tarafından kullanılıyor. Evin kullanılabilen ön kısmında terziler, samosa böreği ve süs eşyası satan satıcılar bulunuyor.

İki katlı evin ikinci katının bir kısmı çökmüş ve kalan kısmı ise kullanılamaz vaziyette.

Yusuf'un babası ve dedesinin komşularından Muhammed Şefik, ailenin bir zamanlar yaşadığı evin önünde yaptığı açıklamada, birçok hatıranın hala hafızasında taze olduğunu söyledi.

Şefik, İskoçya'nın yeni başbakanının Mian Channu'dan çıktığını görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Hamza Yusuf hakkında farklı düşünenler de bulunuyor

Hamza Yusuf ve ailesi hakkında farklı düşünenler de bulunuyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı hemşehrileri, Hamza Yusuf'un nikahsız birlikte yaşama veya çocuk sahibi olma gibi konulara olumlu baktığını savundu.

Bir gazeteci de ailenin, İslam dininin müsaade etmediği hususlara farklı bakması dolayısıyla şehirden gittiklerini ileri sürdü.

İskoç Ulusal Partisinin (SNP) yeni Genel Başkanı Hamza Yusuf, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da 28 Mart'ta yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmuştu.